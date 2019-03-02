Прямой эфир

Жил-был художник один: «Шедевр» исследует мир современного искусства

Героями авантюрной комедии становятся галеристы, коллекционеры и авторы перформансов
0
Фото: ПРОвзгляд
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В российский прокат вышел «Шедевр» — аргентино-испанская комедия об отношениях художника и народа. Ее режиссер Гастон Дюпра известен российскому зрителю по ленте «Почетный гражданин» (премия «Гойя» за лучший латиноамериканский фильм). Но новая картина проще и смешнее.

Уложили в картель: наркокурьеры, юмористы и любовницы
Что смотреть в кино в эти выходные

Живописец Ренцо Нерви (Луис Брандони) — совершенно невыносимый старик, который всем вокруг лжет, хамит и только что не плюет в лицо. Он презирает буржуазность XXI века, современное искусство, галереи с новомодными инсталляциями, коллекционеров-нуворишей и особенно сопливых юнцов, которые мечтают стать его учениками.

Единственный его друг — местный галерист Артуро Сильва (Гильермо Франселья), да и тот склонен порвать с Ренцо отношения: картины пожилого мэтра давно никому не нужны, а когда Артуро все-таки достает для него заказ, тот рисует гигантские фаллосы вместо респектабельного портрета скандинавского семейства. В начале фильма Артуро сообщает зрителю, что стал убийцей. А дальше нам предстоит узнать, как до этого дошло, почему он разбогател и какую роль здесь сыграл художник-мизантроп.

Заставить персонажа сознаться в преступлении, превратив фильм в развернутый флешбек, — ход не новый, но Дюпра использует его с особой целью. Вводя в повествование всё новых и новых персонажей, расширяя географию и раздвигая временные рамки, он заставляет зрителя внимательно, как в детективе, ловить каждую деталь, чтобы разгадать, что же случилось с Артуро. Может быть, отгадка таится в пейзажном полотне в первой сцене ленты? К слову, картины здесь все настоящие, написаны крупным аргентинским экспрессионистом Карлосом Горриареной. Может быть, во всем виновата любовница Ренцо, у которой давно накопились претензии к гениальному лузеру? Какую роль во всей этой истории сыграют странноватый ученик Ренцо, нарывающийся на неприятности и вечно трясущий длинными дредами, и миролюбивый с виду мужчина, устраивающий перформанс и обматывающий свое лицо скотчем?

Торопиться есть куда: великие режиссеры не теряют достоинства
10 фильмов на все времена, снятых стариками

Добавим к этому квазидокументальные видеозарисовки повседневного Буэнос-Айреса, которые как бы невзначай подсовывает нам Артуро в начале своего рассказа, и получим идеальную приманку для любой аудитории: она теперь до самого конца фильма будет нервно ерзать в кресле. «Шедевр» полемизирует со знаменитым каннским хитом Рубена Эстлунда  «Квадрат», но в чем-то созвучен ему. Актуальное искусство для героев Дюпра не представляет большого интереса, они чувствуют себя чужими в мире интерпретаций и политических арт-акций. Попав в музей из «Квадрата», они, скорее всего, расхохотались бы, а затем устроили добродушную попойку в стиле позднего Иоселиани. С другой стороны, непосредственная связь жизни с творчеством и необходимость описывать ее через творчество, каким бы болезненным ни был этот процесс, здесь рассматриваются с такой же настойчивостью, как у Эстлунда, пусть и с реакционных позиций.

Пожалуй, это можно считать трендом. Сразу несколько оскаровских хитов этого года — «Зеленая книга», «Богемская распсодия», «Ван Гог. На пороге вечности», «Сможете ли вы меня простить?» — «вынуждают» художника столкнуться с суровым миром и выйти победителем благодаря искусству. Но там, где шведский «Квадрат» аскетично утверждает, что социальные драмы важнее творческих, и требует от эстетов прийти, наконец, в себя, «Шедевр» и его оскаровские «побратимы», напротив, предлагают спасаться картинами и песнями, если пошлый быт совсем уж заел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как приручить прокат: мультфильм про драконов стартовал лучше ожиданий
В топ-10 держатся три российских релиза
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Провокации в отношении россиян возможны в Черногории
Об этом предупредил МИД России
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017