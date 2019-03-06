Прямой эфир

Популярность The Prodigy выросла после смерти фронтмена

0
Фото: Global Look Press/CTK/David Tanecek
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После новостей о смерти фронтмена группы The Prodigy Кита Флинта популярность треков коллектива в музыкальных сервисах рунета существенно выросла. Об этом рассказали представители службы «Яндекс.Музыка» и соцсети «ВКонтакте».

Боль земли: почему смерть Кита Флинта — тоже символ эпохи
Судьба легендарной The Prodigy теперь под вопросом

Руководитель продвижения музыкального сервиса «ВКонтакте» Роман Багаутов рассказал, что популярность треков начала расти примерно в 14:30 4 марта — сразу после появления новостей о кончине Флинта. За несколько дней количество прослушиваний выросло почти в 12 раз по сравнению с 3 марта, передает агентство городских новостей «Москва».

В «Яндекс.Музыке» количество прослушиваний поднялось более чем вчетверо. Композиция Omen, находившаяся на 877-м месте резко поднялась до второго с результатом в почти 29 тыс. прослушиваний.

Тело 49-летнего музыканта нашли утром 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Полиция заявила, что смерть не была насильственной. Позже другой член The Prodigy Лиам Хоулет сообщил, что Флинт покончил с собой. Вероятно, причиной самоубийства стало тяжелое расставание с женой, моделью и диджеем Маюми Каи. Друзья музыканта рассказали журналистам, что незадолго до смерти музыкант просил супругу вернуться, но Каи отказалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Группа The Prodigy отменила все концерты
СМИ узнали о действиях солиста The Prodigy перед смертью

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017