Популярность The Prodigy выросла после смерти фронтмена

После новостей о смерти фронтмена группы The Prodigy Кита Флинта популярность треков коллектива в музыкальных сервисах рунета существенно выросла. Об этом рассказали представители службы «Яндекс.Музыка» и соцсети «ВКонтакте».

Руководитель продвижения музыкального сервиса «ВКонтакте» Роман Багаутов рассказал, что популярность треков начала расти примерно в 14:30 4 марта — сразу после появления новостей о кончине Флинта. За несколько дней количество прослушиваний выросло почти в 12 раз по сравнению с 3 марта, передает агентство городских новостей «Москва».

В «Яндекс.Музыке» количество прослушиваний поднялось более чем вчетверо. Композиция Omen, находившаяся на 877-м месте резко поднялась до второго с результатом в почти 29 тыс. прослушиваний.

Тело 49-летнего музыканта нашли утром 4 марта в его доме в графстве Эссекс. Полиция заявила, что смерть не была насильственной. Позже другой член The Prodigy Лиам Хоулет сообщил, что Флинт покончил с собой. Вероятно, причиной самоубийства стало тяжелое расставание с женой, моделью и диджеем Маюми Каи. Друзья музыканта рассказали журналистам, что незадолго до смерти музыкант просил супругу вернуться, но Каи отказалась.