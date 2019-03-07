«Связь травмы Гарипова с моим уходом — упрощенный взгляд на проблему»

Главной сенсацией со знаком минус в нынешнем сезоне КХЛ стал ранний вылет «Ак Барса». Еще никогда действующий обладатель Кубка Гагарина не проигрывал столь безнадежно. В самом факте поражения в первом раунде плей-офф нет большой катастрофы — слишком уж силен обидчик казанцев «Авангард». Но мало кто ожидал столь тотального превосходства омичей — выигрыша серии всухую по итогам четырех встреч и 19 шайб в ворота противника (6:0; 6:3; 4:1; 3:2). Одной из ключевых причин неудач стали проблемы во вратарской линии. Основного голкипера, одного из главных героев прошлой весны Эмиля Гарипова весь сезон мучили травмы, а его сменщики — Владислав Подъяпольский и Александр Шарыченков — почти не имели опыта игры в плей-офф.

Многие связывают трудности на последнем рубеже с увольнением минувшим летом тренера вратарей Ари Мойсанена. Финский специалист отработал в Казани пять лет. Успехи Гарипова в Кубке Гагарина – 2018 многие называли его заслугой. После прошлогодней победы в Кубке Гагарина на одной из пресс-конференций главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов нервно отреагировал на вопрос о вкладе Мойсанена в прогресс Гарипова. Дальнейшее увольнение финского специалиста трактовалось уже как следствие конфликта с наставником команды.

В феврале Ари Мойсанен был назначен тренером вратарей «Йокерита», который в четверг в Москве сыграет против «Динамо» шестой матч первого раунда плей-офф. После четвертой встречи финский специалист дал интервью «Известиям», в котором рассказал о первых неделях работы в хельсинкском клубе, прокомментировал слухи о взаимоотношениях с Билялетдиновым, а также высказался о вылете «Ак Барса» и травме Гарипова.

— Вас назначили в «Йокерит» за неделю до плей-офф. За это время можно что-то изменить в игре вратарей?

— Это сложный вопрос. Вратари делают свою работу, и я стараюсь продолжить то, что уже было сделано до меня. Конечно, если посмотреть на всё с моей точки зрения, времени недостаточно. Но я не хочу жаловаться. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы выиграть серию у «Динамо». Как я уже говорил, уверен в том, что мы это сможем сделать.

— Можете оценить главные качества вратарей «Йокерита» Райана Запольски и Яниса Калниньша?

— Нет, я не могу раскрывать сильные стороны наших вратарей. (Смеется.)

— После сокрушительного поражения «Ак Барса» в серии с «Авангардом» и неудачных матчей вратарской бригады вновь стала подниматься тема вашего летнего увольнения из Казани...

— Я бы не хотел об этом говорить. Уход не был моим решением. И я не знаю, было это решение Билялетдинова или менеджмента клуба. Но в хоккейном бизнесе такие вещи иногда происходят. Я проработал в Казани пять лет, и иногда надо перейти на другую сторону дороги. Такова неизбежная составляющая хоккея. У меня нет никаких обид на «Ак Барс». Я с любовью вспоминаю времена, которые я провел в клубе. Не могу ничего сказать плохого. Жизнь продолжается без «Ак Барса».

— Удивились столь быстрому и легкому вылету действующего обладателя Кубка Гагарина из плей-офф?

— Вылет «Ак Барса» меня действительно задел, потому что я люблю этот клуб и ребят, которые там играют. Им необходимо вместе сесть и подумать о том, что произошло с командой в плей-офф, почему они проиграли. Но мы должны в первую очередь сосредоточиться на своей игре и серии с «Динамо».

— Тем не менее при вас Гарипов блестяще отыграл победный плей-офф, а после вашего увольнения вся вратарская бригада «Ак Барса» провалилась.

— Думаю, это слишком простой взгляд на проблему. Повторюсь, что не хочу говорить ничего плохого о клубе и людях, которые связаны с «Ак Барсом». Я ценю время, которое там провел. И рад моментам, когда мы пересекаемся со всеми представителями клуба.

— Но вы удивились проблемам со здоровьем Гарипова в этом сезоне?

— Нет, я не был удивлен. У меня остались контакты в Казани, и я общался с людьми. Знаю, что происходит. Очень грустно, что Эмиль пропустил весь сезон, но это хоккей. Я знаю, что у него были проблемы со здоровьем, поэтому я не слишком удивлен, что он не может играть. Как я уже говорил, иногда такие вещи случаются.

— Еще одна расхожая версия в СМИ: проблемы со спиной у Гарипова были и раньше, но при вас он тренировался по специально разработанной для него программе, поэтому со здоровьем был порядок. А после вашего ухода Эмилю стали давать те же нагрузки, что и остальным вратарям, и тут же пошли травмы...

— Опять же, это упрощенный взгляд на проблему, но я не верю такой версии. Легко сказать, что мой уход — одна из причин проблемы. Но, как мне кажется, всё не так просто.

— У вас был конфликт с Билялетдиновым?

— Нет. Поскольку я знаю ситуацию изнутри, могу сказать, что нет. Конечно, когда мы тренируем и хотим победить, возникает много дискуссий, и иногда даже используются жесткие слова. Но всё делается для того, чтобы решить игровые вопросы и добиться успеха. Это тоже часть хоккейной работы. Всё было сделано для того, чтобы «Ак Барс» выигрывал матчи. В этом не было ничего личного. Всё делалось ради команды.