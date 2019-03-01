«Гарипов до последнего надеялся восстановиться»

Казанский «Ак Барс» неожиданно провалил старт плей-офф КХЛ. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли два стартовых матча омскому «Авангарду» — 0:6 и 3:6. В пятницу они проведут первую домашнюю встречу в серии. В случае поражения в ней и четвертой игре действующий обладатель Кубка Гагарина сложит чемпионские полномочия уже в воскресенье.

Одной из основных причин стартовых неудач многие считают отсутствие опыта игр в плей-офф у вратарей Владислава Подъяпольского и Александра Шарыченкова. Первый хорошо себя проявил в регулярном чемпионате, но матч с «Авангардом» стал для него дебютным в Кубке Гагарина. У второго в активе имелись лишь две встречи на вылет. Один из главных творцов прошлогоднего триумфа «Ак Барса» Эмиль Гарипов выбыл до конца сезона. Из-за травм 27-летний голкипер выходил на лед с большими перерывами, а полноценно восстановиться так и не смог.

В интервью «Известиям» генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов объяснил, почему клуб не усилился более опытным вратарем, а также выразил уверенность, что для команды в серии с «Авангардом» еще не всё потеряно.

— Первый вопрос банален, но после 3:12 его приходится задавать: есть ли шансы спасти серию с «Авангардом»?

— Конечно, есть. Мы сдаваться не собираемся. 0:2 в серии — это еще не 0:4. В плей-офф идет игра до четырех побед. Будем цепляться за эту серию у себя дома — в Балашихе пока не повезло. Хотя «не повезло» в данном случае не самая лучшая характеристика — «Авангард» победил по делу. Но пока шансы на успех есть, будем биться на 100%.

— Роб Клинкхаммер после первого матча сказал, что предпочитает крупные поражения обидному проигрышу в одну шайбу. Два поражения с шестью пропущенными шайбами могут пойти на пользу?

— Поражение есть поражение. Хоть в овертайме, хоть 0:6 в основное время — это уже 0:1 в серии. А сейчас «Авангард» уже ведет 2:0 — ничего хорошего в этом нет. Нам есть над чем задуматься, но голову не опускаем. Мы знаем, что у нашей команды есть дух и характер. Поэтому по прилете в Казань пообщаемся с ребятами о ситуации и будем готовиться дальше. Наверняка тренеры проведут собрание и разберут ошибки. Думаю, вся борьба еще впереди.

— Нынешняя сложная ситуация — это не следствие проигранной «Металлургу» и «Авангарду» гонки за третье-четвертое место на Востоке? Даже если вы пройдете омскую команду, сил перед следующим раундом будет потрачено очень много.

— Да нет, я так не думаю. Конечно, преимущество своей площадки в плей-офф что-то решает. Наверное, нам было бы чуть легче, начинай мы серию дома. Но неправильно на это оглядываться. Просто нужно выигрывать. Думаю, если мы одержим победу в третьем матче серии, всё у нас будет хорошо.

— Еще до старта плей-офф у многих были сомнения, что вратарская бригада в лице Владислава Подъяпольского и Александра Шарыченкова без опыта игр на вылет готова к Кубку Гагарина. После 12 пропущенных шайб клуб и тренеров стали критиковать, что не подстраховались с учетом травм Эмиля Гарипова. Это можно было предвидеть?

— Ситуация такая: если бы мы до дедлайна (последний день переходов игроков был 27 декабря. — «Известия») знали, что у Гарипова такая тяжелая травма и он не успеет восстановиться, если бы Эмиль нам об этом сказал, мы бы наверняка укрепили вратарскую позицию. Но голкипер нам говорил, что он то здоров, то нездоров, а ему не могли поставить окончательный диагноз. У нас было три вратаря. И что мы могли сделать? А потом уже стало ясно, что Гарипов не сможет играть.

— Он хотел силой воли восстановиться?

— Да, мы на него надеялись. Он же говорил, что будет играть, что готов. Потом проходило время — и снова появлялись проблемы со здоровьем. Дальше опять вроде бы шло восстановление. Хотя мы ему говорили: «Давай, иди полноценно лечиться». Но Эмиль отвечал: «Нет, я буду на уколах играть, помогу команде». До последнего надеялся восстановиться. Не хочу сейчас искать виноватых — мы внутри клуба еще разберемся, как это получилось. Но факт в том, что Гарипов подвел команду.

— Еще после прошлогоднего триумфа Зинэтула Билялетдинов на одной из пресс-конференций нервно отреагировал на вопрос о вкладе в успехи Гарипова тренера вратарей Ари Мойсанена. Сейчас клуб и тренера критикуют за увольнение финна в межсезонье. Его уход сказался на состоянии Эмиля?

— Знаете, есть главный тренер команды, который набирает себе штаб. Было принято решение заменить Мойсанена на Андрея Царева — я к этому отношения не имею и не хочу давать оценки данному решению.