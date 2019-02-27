Отстоять Казань: «Ак Барс» поквитается за разгром в Балашихе

Фавориты четырех пар первого раунда плей-офф КХЛ сегодня завершат двухматчевые домашние серии игр и отправятся в гости к своим соперникам. Главным событием среды станет встреча в Балашихе между «Авангардом» и «Ак Барсом». После неожиданно крупной победы омичей в первом матче со счетом 6:0 казанский коллектив попытается взять реванш за эту «оплеуху». В других встречах «Йокерит» попробует догнать «Динамо», «Металлург» — оторваться от «Салавата Юлаева», а ярославский «Локомотив» — от «Сочи».

«Авангард»–«Ак Барс»

Противостояние омичей и казанцев считалось центральным в первом раунде плей-офф. Действующий обладатель Кубка Гагарина из столицы Татарстана пересекся с одной из сильнейших по составу команд Восточной конференции. Омский клуб произвел фурор несколькими яркими матчами в регулярном чемпионате и заставил публику забыть про неприятный инцидент с аварийным состоянием арены в своем городе, из-за которого команде приходится проводить домашние встречи в Балашихе. Ожидалось, что серия с «Ак Барсом» может растянуться на 6–7 матчей. Но результат первой игры обескуражил и заставил усомниться в этом прогнозе. Подопечные Боба Хартли разгромили гостей со счетом 6:0 и теперь выглядят однозначными фаворитами в этой серии. Сегодня команда Зинэтулы Билялетдинова попробует дать ответ на логичный вопрос о своих перспективах.

— Мы будем серьезно настраиваться на вторую игру, — заявил «Известиям» нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер. — Конечно, первый матч — не лучший пример того, как надо начинать плей-офф. Но мы посмотрим видео, разберем ошибки, сделаем выводы и внесем коррективы в свою игру. Будем придерживаться нашего первоначального плана. Нужно больше играть в «форчек» (активная игра без шайбы, давление, нацеленное на отбор шайбы. — «Известия») и оказывать давление на «Авангард» по всей площадке.

Канадский форвард вспомнил, как начинался плей-офф для «Ак Барса» в прошлом сезоне. Год назад казанцы играли с хабаровским «Амуром».

— «Амур» и «Авангард» — будто бы команды из разных лиг, — отметил Клинкхаммер. — «Авангард» хорошо себя сегодня показал в матче с нами — остальное наши проблемы. У Омска много «оружия», много приемов для победы. Отличная оборона и вратарь, а также много техничных игроков впереди.

В стане «ястребов» отмечают, что не намерены впадать в эйфорию от удачного старта плей-офф.

— Начало моей карьеры в плей-офф КХЛ было отличным, очень хорошая игра всей команды. Для нас все прошло здорово — мы хорошо действовали на льду, удерживали инициативу на протяжении всего матча, — рассказал «Известиям» защитник «Авангарда» Коди Франсон. — Тем не менее это была только первая игра, и серия в любом случае будет очень сложной. Сейчас все мысли сосредоточены на подготовке ко второму матчу. С самого начала мы настраивались на сложную серию, и сейчас ничего не изменилось. Трудно сказать, как сложится следующая игра, но мы сделаем всё, чтобы развить успех.

Канадский хоккеист также отметил недостатки в игре своей команды — например, неважную реализацию большинства. «Авангард» открыл счет благодаря розыгрышу лишнего, но в дальнейшем не использовал многочисленные удаления соперника. В частности, в третьем периоде, когда «Ак Барс» почти три минуты играл втроем против пятерых.

— Нашей команде нужно работать над реализацией большинства, — отметил Коди Франсон. — В первой игре с «Ак Барсом» у нас были неплохие моменты при розыгрыше лишнего, но иногда мы больше старались держать шайбу, чем агрессивно играть у ворот соперника.

В омском клубе отмечают, что перспектива начинать плей-офф с серии против действующего обладателя Кубка Гагарина не вызывала опасений.

— Нам без разницы, с кем играть, — сказал «Известиям» защитник «Авангарда» Вилле Покка. — Если ты хочешь пройти дальше, должен сосредоточиться на своей игре. При этом понимаем, что казанцы — очень хорошая команда, и каждый матч будет трудным. В первой встрече мы сыграли хорошо, сумев использовать свои моменты. Такой крупный счет — результат хорошей реализации и игры в обороне. В дальнейшем нам придется бороться в каждом матче.

В рядах казанцев нет паники из-за проигрыша с крупным счетом.

— Я предпочитаю такие крупные поражения обидному проигрышу в одну шайбу. Это не так обидно. Тем более, это возможность пересмотреть действия всей команды целиком и сделать выводы, — резюмировал Клинкхаммер.

«Йокерит»–«Динамо»

Центральный матч в Западной конференции оправдал свой статус. «Йокерит» и московское «Динамо» показали равную игру и несколько раз перехватывали друг у друга инициативу. В итоге чуть лучше в реализации моментов оказались бело-голубые, со счетом 4:2 одержавшие крайне важную выездную победу. Сегодня команды продолжат борьбу в Хельсинки.

— Во втором матче динамовцам придется куда сложнее, так как «Йокерит» еще больше заведется, — поделился с «Известиями» легендарный защитник «Динамо», трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов. — Честно говоря, и перед первой игрой были мысли, что бело-голубые могут на чужой площадке слегка переволноваться и не выдержать давления соперника. Но в итоге команда сыграла в тот хоккей, который показывает на протяжении второй половины сезона — продемонстрировала надежность в обороне и грамотный розыгрыш шайбы в чужой зоне. «Динамо» полностью контролировало игру и лишь в концовке получило проблемы, когда при счете 3:1 команда пропустила вторую шайбу. Дальше будет еще тяжелее — «Йокерит» так просто не сдастся. Хотя любой из этих команд желательно пораньше закончить серию, чтобы иметь запас времени на подготовку ко второму раунду, где почти наверняка придется противостоять ЦСКА.

«Металлург» – «Салават Юлаев»

Когда «Магнитка» выиграла у «Авангарда» и «Ак Барса» борьбу за третье место на Востоке, казалось, что подопечные Йозефа Яндача гарантировали себе относительно легкий выход во второй раунд. Слишком уж слабым выглядел зимой «Салават Юлаев», добившийся выхода в плей-офф за счет удачного старта сезона и слабой игры преследователей в лице «Торпедо», «Трактора» и «Сибири». Однако команда Николая Цулыгина сумела помучить соперника в стартовой встрече, которая длилась почти 100 минут с двумя овертаймами. Лишь в концовке второй дополнительной 20-минутки гол Ника Шора позволил «Металлургу» повести в серии.

— Считаю, что «Металлургу» повезло в этом матче — уфимцы играли лучше, — сказал «Известиям» экс-главный тренер «Салавата Юлаева» Рафаил Ишматов. — Гости создали больше моментов и вообще более качественно действовали в атаке. Но не смогли добиться своего, а в овертайме, особенно когда играешь лишние 40 минут, определенную роль начинают играть характер и случай. Здесь «Магнитка» оказалась успешней. Однако не правы были те, кто считал, что попадание на «Салават» любой команде автоматически обеспечит участие во втором раунде. Плей-офф — это совсем другой турнир. Поэтому не надо смотреть на то, что Уфа неудачно играла в регулярке. Если она продолжит играть так же, как в первом матче, то может многого добиться и во второй встрече, и в серии в целом.

В четвертой паре среды пока впереди «Локомотив». В понедельник ярославская команда победила «Сочи» в овертайме со счетом 4:3.

После сегодняшних матчей четыре пары соперников продолжат борьбу в Казани, Москве, Уфе и Сочи. Там в пятницу и воскресенье пройдут третьи и четвертые матчи. По их итогам могут определиться первые победители серий. Но есть вероятность, что в итоге серии растянутся на пять, шесть или даже семь встреч.