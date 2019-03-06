Путин поздравил Жванецкого с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого с 85-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы был размещен 6 марта на сайте Кремля.

«Многие годы Вы с неизменным успехом выступаете на эстраде, восхищая публику великолепным чувством юмора и неподражаемым артистизмом. Ярко проявляете себя на литературном поприще. Всем своим творчеством убедительно подтверждаете, что настоящий талант щедр и многогранен. И всегда востребован», — сказал глава государства.

28 февраля стало известно, что украинские радикалы пригрозили сорвать на Украине выступления Жванецкого. Отмены двух концертов 16 и 21 марта потребовал один из главарей одесского «Правого сектора» (запрещен в РФ) Сергей Стерненко.

4 марта мэр Одессы Геннадий Труханов назвал полуграмотными недорослями тех, кто угрожает писателю-сатирику.

Михаил Жванецкий родился в Одессе, он удостоен звания народного артиста Украины и России. 28 февраля указом президента РФ писатель-сатирик был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.