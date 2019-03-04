Мэр Одессы назвал «полуграмотными недорослями» угрожающих Жванецкому

В 2019 году у писателя-сатирика Михаила Жванецкого будет юбилей, и в марте в Одессе традиционно пройдут его концерты, заявил мэр города Геннадий Труханов. Он добавил, что те, кто угрожают знаменитому одесситу, — «полуграмотные недоросли».

Имя сатирика «вмонтировано» в историю города, к нему всегда будут относиться уважительно, его имя никогда не забудут, отметил мэр Одессы ТАСС. «Но вот такие полуграмотные недоросли посчитали, что они будут решать в миллионном городе, какие концерты надо проводить, а какие нет», — цитирует его «Газета.ру».

28 февраля стало известно, что украинские радикалы пригрозили сорвать на Украине выступления Жванецкого, которому 6 марта исполнится 85 лет. Отмены двух концертов 16 и 21 марта потребовал один из главарей одесского «Правого сектора» (запрещен в РФ) Сергей Стерненко.

Михаил Жванецкий родился в Одессе, он удостоен звания народного артиста Украины и России. 28 февраля указом президента РФ писатель-сатирик был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.