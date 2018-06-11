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В Одессе украли скульптуру любимого кота Жванецкого

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Фото: Facebook.com/Всемирный Клуб Одесситов
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Неизвестные лица украли скульптуру «Кот Морис» с подоконника Всемирного клуба одесситов в центре города, сообщает пресс-служба местной полиции в своем Facebook.

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На месте ЧП работают следователи и оперативники. Устанавливаются личности хулиганов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

Скульптура «Кот Морис» местного автора Татьяны Штыкало входит в серию «Одесские коты». Она представляет из себя любимого кота Михаила Жванецкого, который лежит на портфеле сатирика. 

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