В Одессе украли скульптуру любимого кота Жванецкого

Неизвестные лица украли скульптуру «Кот Морис» с подоконника Всемирного клуба одесситов в центре города, сообщает пресс-служба местной полиции в своем Facebook.

На месте ЧП работают следователи и оперативники. Устанавливаются личности хулиганов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

Скульптура «Кот Морис» местного автора Татьяны Штыкало входит в серию «Одесские коты». Она представляет из себя любимого кота Михаила Жванецкого, который лежит на портфеле сатирика.