Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством»

Писатель-сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени по распоряжению президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован 28 февраля на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Жванецкого Михаила Маньевича», — приводит «Федеральное агентство новостей» текст документа.

Писатель и сатирик Михаил Жванецкий известен исполнением своих сатирических произведений, а также является автором сборников «Год за два», «Моя Одесса» и других. Он также является основателем и худруком Московского театра миниатюр с 1988 года. В 2012 году Жванецкий удостоился звания народного артиста России.

Как пишет «Газета.ру», также указом президент присвоил почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» эстрадной певице Ирине Понаровской.

В июле 2017 года президент РФ Владимир Путин наградил Эдиту Пьеху орденом «За заслуги перед отечеством» II степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».