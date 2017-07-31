Путин наградил Пьеху орденом «За заслуги перед отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени народной артистки СССР Эдиты Пьехи. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба российского лидера.
«За большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Пьеху Эдиту Станиславовну», — говорится в подписанном Путиным указе.
Напомним, 31 июля Эдита Пьеха отмечает свой 80-летний юбилей. Ранее Путин направил легендарной певице поздравительную телеграмму.