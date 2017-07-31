Президент России Владимир Путин направил Эдите Пьехе поздравительную телеграмму в юбилейный День рождения. Народной артистке СССР сегодня исполняется 80 лет.

«Огромный, щедрый талант и безграничная преданность искусству помогли Вам добиться выдающихся профессиональных успехов, стать одной из самых ярких звезд отечественной эстрады. Завоевать признание и искреннюю любовь публики», - говорится в поздравлении главы государства. Российский лидер пожелал знаменитой актрисе и певице «здоровья, благополучия и вдохновения».

Эдита Пьеха родилась в небольшом французском городке Нуайель-су-Ланс 31 июля 1937 года. Народная артистка СССР является лауреатом многих отечественных и зарубежных эстрадных конкурсов, а также обладателем ордена «За заслуги перед отечеством», почетного знака «За заслуги перед Санкт-Петербургом», ордена Франции «За укрепление мира искусством» и многих других наград.