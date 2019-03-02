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Путин поздравил Горбачева с 88-летием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский лидер Владимир Путин поздравил первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева с 88-м днем рождения, пожелав ему здоровья и бодрости духа. Телеграмма главы государства размещена на сайте Кремля в субботу, 2 марта.

Путин отметил, что Горбачева знают как авторитетного государственного и общественного деятеля как в России, так и за рубежом.

«Отрадно, что и сегодня вы не остаетесь в стороне от дел, активно вовлечены в экспертные дискуссии по ключевым вопросам международной повестки, вносите значимый вклад в выстраивание открытого, конструктивного диалога по важнейшим проблемам современности», — отметил президент.

Ранее стало известно, что Горбачев отметит день рождения в кругу семьи, никаких торжественных мероприятий не планировалось.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Медведенского района Ставропольского края. В 1985 году он принял пост Генерального секретаря ЦК КПСС, а 1990 году, не покидая эту должность, был избран президентом СССР. Горбачев стал первым и единственным президентом Советского Союза. Он проводил политику перестройки с введением гласности и свободы слова. Кроме того, в период его правления окончилась холодная война, советские войска вышли из Афганистана, было принято решение об отказе от государственного статуса коммунистической идеологии и преследования инакомыслящих.

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