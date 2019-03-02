Глава МИД Германии поздравил Горбачева с 88-летием

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поздравил первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева с 88-летием.

Глава внешнеполитического ведомства отметил вклад политика в международное сотрудничество и его стремление к поддержанию мира и стабильности.

«Он отец гласности и перестройки, он завершил холодную войну и внес значительный вклад в объединение Германии <…> Мои сердечные поздравления с днем рождения», — написал министр в Twitter.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», свой праздник Горбачев будет отмечать в кругу семьи и друзей. Никаких торжественных мероприятий не запланировано. Годом ранее день рождения бывшего президента СССР выпал на пятницу, поэтому он отмечал его в «Горбачев-фонде» с сотрудниками и старыми друзьями.

8 ноября прошло года в фонде состоялась российская премьера документального фильма «Знакомьтесь, Горбачев», на которой присутствовал политик.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольном Медведенского района Ставропольского края. В 1985 году он принял пост Генерального секретаря ЦК КПСС, а 1990 году, не покидая эту должность, был избран президентом СССР. Горбачев стал первым и единственным президентом Советского Союза. Он проводил политику перестройки с введением гласности и свободы слова. Кроме того, в период его правления окончилась холодная война, советские войска вышли из Афганистана, было принято решение об отказе от государственного статуса коммунистической идеологии и преследования инакомыслящих.