Росгвардия получила быстроходные катера для работы в Керченском проливе

Два новых транспортно-десантных катера Росгвардии заступили на дежурство в Керченском проливе, сообщает во вторник, 5 марта, пресс-служба ведомства.

«Из Севастополя в Керчь совершили переход высокоскоростные транспортно-десантные катера… БК-16», — говорится в сообщении.

Уточняется, что они успешно прошли ходовые испытания. Теперь моряки Росгвардии будут выполнять служебные задачи по охране акватории.

БК-16 оснащены навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют совершать длительные маневры даже при плохой погоде, пишет газета «Коммерсант». Катера развивают скорость до 80 км/ч.

21 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса, что украинские власти готовят очередную провокацию в районе Керченского пролива.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.