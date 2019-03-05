Прямой эфир

Росгвардия получила быстроходные катера для работы в Керченском проливе

0
Фото: РИА Новости/Павел Львов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два новых транспортно-десантных катера Росгвардии заступили на дежурство в Керченском проливе, сообщает во вторник, 5 марта, пресс-служба ведомства.

Море-то какое: зачем Украине новый штурм Керченского пролива
Киев рассчитывает на помощь НАТО

«Из Севастополя в Керчь совершили переход высокоскоростные транспортно-десантные катера… БК-16», — говорится в сообщении.

Уточняется, что они успешно прошли ходовые испытания. Теперь моряки Росгвардии будут выполнять служебные задачи по охране акватории.

БК-16 оснащены навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют совершать длительные маневры даже при плохой погоде, пишет газета «Коммерсант». Катера развивают скорость до 80 км/ч.

21 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса, что украинские власти готовят очередную провокацию в районе Керченского пролива.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море, проигнорировав требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате и суда, и моряки были задержаны. Россия расценила инцидент как провокацию.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы. Моряки признались в ходе допроса, что провокация была преднамеренной. В настоящее время они находятся под арестом в московских СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Росгвардия подготовила законодательные меры по усилению охраны школ
США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017