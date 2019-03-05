Грабителю офисов микрозаймов вынесли приговор в Липецке

В Липецке суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего жителя Чаплыгинского района, который ограбил два офиса микрозаймов.

Судом было установлено, что первое преступление произошло в офисе микрозайма на Заводской площади. Угрожая менеджеру предприятия, он потребовал отдать все имеющиеся денежные средства. Добычей стали 56 тыс. рублей, сообщает LipetskMedia.

Второй налет на другой офис был совершен менее чем через неделю. Тогда злоумышленнику удалось получить 1 тыс. рублей. После этого сотрудникам полиции удалось задержать его.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.