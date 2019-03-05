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Семеро военных получили ранения в Швеции в ходе учений на боевом катере

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Фото: REUTERS/Anders Wiklund/TT News Agency
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Военный катер минобороны Швеции сел на мель в районе Стокгольмского архипелага в ходе учений, госпитализированы семь человек, передает Dagens Nyheter во вторник, 5 марта, со ссылкой на представителя ведомства.

«Два человека отправлены в больницу на вертолете, еще пятерых человек на лодке доставили на берег, где их дожидались автомобили скорой помощи», — рассказал представитель министерства Даниэль Линдблад, его цитирует «РИА Новости».

Уточняется, что в общей сложности в момент инцидента на борту находились 18 человек.

7 февраля сообщалось о падении во время военных учений вертолета ВС Венесуэлы Ми-35М в штате Кохедес на западе страны. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. У военных, находившихся в вертолете, были диагностированы множественные черепно-мозговые травмы, а также повреждения грудной клетки и живота.

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