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Еще один эстонский лыжник признался в применении допинга

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Фото: Global Look Press/Algo Kärp
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Лыжник из Эстонии Алго Кярп, представлявший страну на трех Олимпийских играх, рассказал в понедельник, 5 марта, что тоже применял кровяной допинг. Об этом сообщает телекомпания ERR.

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По словам спортсмена, ему помогал немецкий врач Марк Шмидт, с которым он связался через своего бывшего главного тренера сборной Эстонии по лыжным гонкам Мати Алавера.

27 февраля следственные органы Германии и Австрии провели совместный антидопинговый рейд на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Как заявил представитель австрийской полиции, оперативные действия были нацелены на «допинговую сеть, действующую по всему миру».

Федеральное управление уголовной полиции задержало пятерых спортсменов: двух эстонцев, австрийцев Макса Хауке и Доминика Бальдауфа, а также Алексея Полторанина из Казахстана. 28 февраля Хауке, Бальдауф и Полторанин признались в применении кровяного допинга и были отпущены.

Позже прокуратура Мюнхена арестовала четырех граждан Германии по делу о допинге в ФРГ и Австрии. Отмечалось, что среди арестованных нет спортсменов: задержаны врач и его сообщники.

Согласно австрийскому законодательству, применение спортсменом допинга не является преступлением, но если допинг был передан кому-то еще, то это уголовно наказуемое преступление.

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