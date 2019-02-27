WADA оказало содействие следователям в ходе допинг-рейда в Австрии и Германии

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что оказало содействие правоохранительным органам Австрии и Германии в ходе совместного допинг-рейда в среду, 27 февраля, по итогам которого были задержаны девять человек, в том числе спортсмены.

«Эти рейды являются частью более масштабной полицейской операции, и WADA предоставляло (следователям. — Ред.) информацию и другую помощь властям», — приводит комментарий международной организации «РИА Новости».

В WADA добавили, что правоохранительные органы еще не закончили свои мероприятия по данному делу, поэтому агентство пока воздержится от каких-либо подробностей.

Ранее в тот же день стало известно, что в ходе антидопингового рейда на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде были задержаны девять человек, в том числе пять спортсменов: двое из Австрии, один из Казахстана, остальные из Эстонии. Отмечается, что следственные мероприятия были нацелены на «допинговую сеть, действующую по всему миру».

В середине декабря прошлого года австрийские правоохранители предъявили обвинения членам сборной России по биатлону в нарушении антидопинговых правил в период проведения мирового первенства в Хохфильцене в 2017 году. Полиция посетила национальную команду, которая приехала в республику для выступления на этапе Кубка мира (13–16 декабря 2018 года), и допросила ряд спортсменов, а также специалистов сборной РФ. В отношении атлетов было начато расследование.