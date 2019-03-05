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Мэр Львова отказался от участия в президентских выборах

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Фото: facebook.com
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Лидер партии «Самопомощь» и глава Львова Андрей Садовой подал официальное заявление в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба партии.

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При этом политик призвал украинцев прийти в день выборов на участки и проголосовать. Важность события Садовой сравнил с Пасхой.

«Знаете, как на Пасху все христиане идут святить куличи? Так чтобы все пришли и проголосовали — это очень важно. Надо проголосовать, чтобы у нас не украли выборы и чтобы они прошли честно», –– заявил он.

По мнению Садового, «Украина имеет шанс выбрать антикоррупционного президента».

О намерении отказаться от участия в выборах в пользу лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко градоначальник заявил 1 марта.

На следующий день с выборов в пользу Гриценко снялся кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап (партия «Сила людей»).

Нового президента Украины изберут 31 марта 2019 года.

По данным Киевского международного института социологии от 25 февраля, лидером в предвыборной гонке является Владимир Зеленский, но втором месте идет Петр Порошенко, на третьем — глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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