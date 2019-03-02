Кандидат в президенты Украины Гнап снял свою кандидатуру

Кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап (партия «Сила людей») отказался от участия в предвыборной кампании в пользу лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш».

«Я снимаюсь, как раньше обещал, в честь единого кандидата демократических сил. Очевидно, что таким кандидатом с недавних пор был признан Анатолий Гриценко», — цитирует Гнапа ТАСС.

О намерении так поступить кандидат накfнуне сообщил в соцсетях.

1 марта мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой также снял свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко.

Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря 2018 года. ЦИК страны зарегистрировала 44 кандидата на пост главы государства. Это рекорд за всю историю независимой Украины.

По данным КМИС от 25 февраля, лидером в предвыборной гонке является Владимир Зеленский. Второе место занимает действующий президент страны Петр Порошенко, третье — глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. При этом, согласно опросу, проведенному центром социальных исследований «София», глава государства скатился на третью строчку рейтинга. Его обогнала Тимошенко.