Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо вернулся в страну и из аэропорта Каракаса направился на встречу со сторонниками. Политик и сопровождавшие его лица покинули аэропорт на белых внедорожниках, правоохранители не предприняли попыток остановить оппозиционера.

Отъезд кортежа политика показал в своем эфире телеканал TVV, сообщает 4 марта ТАСС. В аэропорту Гуайдо встретили не только сторонники, но и послы ряда стран.

23 января на фоне акций протеста председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали власти США и через неделю ввели санкции против республики, к ним присоединились Канада, многие страны Латинской Америки и большинство государств Евросоюза.

В ответ президент страны Николас Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном, обвинив США в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Китай, Куба, Боливия, Никарагуа, Сирия и Турция.

21 февраля Гуайдо подписал указ, разрешающий доставку американской гумпомощи в страну. Мадуро назвал поставки предлогом для уничтожения независимости страны и объявил о закрытии границ с Бразилией, Колумбией и рядом других стран. Первая колонна грузовиков прибыла 23 февраля, одна из машин была сожжена.

Ранее 4 марта исполнительный вице-президент Боливарианской Республики Дельси Родригес заявила, что правительство намерено предпринять «соответствующие меры» в отношении Гуайдо. В российском посольстве назвали оппозиционера самозванцем.