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Парки двух районов Петербурга соединят велодорожками

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В Санкт-Петербурге планируют обустроить новые велодорожки в двух парках Красногвардейского района и четырех парках Кировского района. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Планируется, что новый маршрут для велосипедистов пройдет по проспекту ветеранов — от Воронцовского сквера, далее через парк «Александрино» и Полежаевский парк до парка «Сосновая Поляна». На Заневском проспекте и проспекте Косыгина — от проспекта Энергетиков через Ладожский парк и парк «Малиновка» до проспекта Наставников.

Само обустройство велодорожек на проспектах Косыгина, Зиневском и Ветеранов запланировано на 2021 год, пишет телеканал «78».

Проектирование новых веломаршрутов будет проходить в два этапа. Первый из них включает разработку проекта обустройства — его должны завершить до 15 ноября 2019 года. Второй этап предусматривает проект реконструкции светофоров на маршрутах — он должен завершиться до 31 октября 2020 года.

Ранее сообщалось о том, что в Омске до 1 декабря 2020 года планируют построить новую магистраль с велодорожками. Стоимость контракта оценили в 825 млн рублей.

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