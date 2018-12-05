Власти Удмуртии отложили строительство велосети до 2020 года

В Ижевске новые велодорожки не появятся до 2020 года. Строительство велосетей не позволяет инфраструктура города, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он обратил внимание на то, что сначала необходимо разработать генплан и создать культуру передвижения на велосипедах. Таким образом, идею организации велосипедной сети можно начинать обсуждать лишь с 2020 года.

Как напоминает ИА «Сусанин», в 2013 году в Ижевске планировали создать к 2015 году самую разветвленную в России сеть велодорожек протяженностью более 40 км. Однако в марте 2015 году возбудили уголовное дело по факту халатности при строительстве велодорожек. Позже его закрыли в связи с амнистией.

Ранее сообщалось о том, что в Калининградской области хотят построить велодорожку протяженностью 36 км. Она будет проходить от Куршской косы до поселка Приморье. Стоимость проекта оценивается в 300 млн рублей.