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Велодорожки могут появиться в «Есенинской Руси» в Рязанской области

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Власти Рязанской области ищут финансирование на обустройство велосипедных дорожек. Маршруты должны появиться в достопримечательном месте «Есенинская Русь».

О планах на обустройство велодорожек сообщил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов. По его данным, пока финансирование найти не удается, однако работа в этом направлении продолжается, пишет РИА «7 новостей».

Министр уточняет, что велодорожки необходимо обустроить в Константиново и Солотче. Все достопримечательности, связанные с жизнью поэта Сергея Есенина, можно объехать на велосипеде.

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