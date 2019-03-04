В Кремле выразили надежду на согласование встречи Путина и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата и место встречи российского лидера Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына пока не согласованы. При этом он отметил, что этот вопрос стоит на повестке дня и имеется необходимое приглашение.

«Мы надеемся, что в обозримой перспективе также по дипломатическим каналам точная дата и место будут согласованы», — сказал представитель Кремля журналистам в понедельник, 4 марта.

Песков также отметил, что сейчас идут постоянные контакты по дипломатическим каналам двух стран.

30 ноября Путин заявил о необходимости постепенного ослабления санкций в отношении режима в Пхеньяне. В настоящее время в отношении Северной Кореи действуют как санкции ООН, так и санкции США. Совбез ООН 24 ноября предоставил Сеулу исключение по некоторым санкциям в отношении КНДР. Послабление касается проекта по соединению железных дорог Северной и Южной Кореи. Президент США Дональд Трамп же 22 июня продлил на год санкции против Пхеньяна.

Саммит лидеров США и КНДР, который прошел 27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое, никак не повлиял на ситуацию.