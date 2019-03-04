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Путин принял приглашение посетить Катар

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Pius Koller
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В Министерстве иностранных дел (МИД) России рассказали, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение посетить Катар. Глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркнул в ходе переговоров со своим катарским коллегой Мухаммедом Аль Тани, что сроки визита обговариваются.

«Президент России был приглашен его высочеством эмиром Катара посетить ваше государство, он это приглашение принял, равно как и приглашение в ряд соседних стран. Когда этот визит состоится, предстоит определять протокольным службам глав государств», — цитирует его «РИА Новости».

В феврале сообщалось, что Путин получил приглашение от властей Брунея, сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам. В конце апреля российский лидер уже запланировал поездку в Пекин, где он примет участие в форуме «Один пояс, один путь». Как ожидается, Путин станет главным гостем мероприятия.

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