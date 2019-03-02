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Путин прибыл в Красноярск на открытие Универсиады

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, где посетит открытие XXIX Всемирной зимней универсиады. Начало официальной церемонии запланировано на 20:15 (16:15 мск) в субботу, 2 марта.

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После мероприятия глава государства встретится с членами исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта, а на следующий день с членами сборной РФ. В воскресенье он также осмотрит главный операционный центр соревнований в деревне Универсиады, пишет «Интерфакс».

Соревнования XXIX Всемирной зимней универсиады будут проходить в Красноярске со 2 по 12 марта. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Организаторы ожидают около 3 тыс. спортсменов из 58 стран.

23 февраля состоялось открытие деревни студенческих Игр. В этот же день начался заезд представителей иностранных делегаций.

Решение о том, что Красноярск примет Универсиаду, было принято Международной федерацией студенческого спорта (FISU) в конце 2013 года. С тех пор в городе существенно улучшилась инфраструктура, там построили 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

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