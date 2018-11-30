Путин призвал ослабить санкции против КНДР

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости постепенного ослабления санкций в отношении режима в Пхеньяне. Об этом глава государства сказал в пятницу, 30 ноября, на заседании лидеров БРИКС в Буэнос-Айресе, которое состоялось в рамках саммита G20.

Российский президент отметил, что это будет логичный ход в ответ на шаги северокорейского руководства в сфере разоружения. «Хорошо, что наметились подвижки в урегулировании ситуации на корейском полуострове», — цитирует Путина «РИА Новости».

28 ноября стало известно, что ядерный полигон Пхунгери на севере КНДР пришел в негодность. Шахты и другие его сооружения были разрушены. За несколько месяцев до этого, 24 мая, северокорейские власти взорвали эту испытательную площадку, тем самым официально прекратив ее деятельность.

В настоящее время в отношении Северной Кореи действуют как санкции ООН, так и санкции США. Совбез ООН 24 ноября предоставил Сеулу исключение по некоторым санкциям в отношении КНДР. Послабление касается проекта по соединению железных дорог Северной и Южной Кореи. Президент США Дональд Трамп 22 июня продлил на год санкции против Пхеньяна.

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и Северной Кореи. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. В частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.