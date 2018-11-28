СМИ рассказали о причине закрытия ядерного полигона КНДР

Ядерный полигон Пхунгери на севере КНДР пришел в негодность из-за испытания, проведенного в сентябре 2017 года. Об этом в среду, 28 ноября, сообщила газета Yomiuri, ссылаясь на американских и японских экспертов.

По данным национального Метеорологического управления Японии, выполняющего функции сейсмической службы, ядерный взрыв мощностью в 110–180 килотонн в тротиловом эквиваленте, осуществленный на Пхунгери 3 сентября 2017 года, вызвал землетрясение магнитудой 6,1, сообщает ТАСС.

Шахты и другие сооружения были разрушены, что сделало полигон непригодным для дальнейших ядерных испытаний.

21 апреля Пхеньян заявил, что откажется от ядерного оружия при условии, если в его адрес прекратятся угрозы и провокации.

24 мая северокорейские власти взорвали единственный в стране ядерный полигон Пхунгери, тем самым официально прекратив его деятельность.