Туск заявил о намерении ЕС продлить санкции против России

Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают в конце января 2019 года. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, где проходит саммит G20.

Он подчеркнул, что Европа едина в поддержке целостности Украины. В этой связи у него нет сомнений, что члены союза продлят в декабре санкции против России, передает ТАСС.

29 ноября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что целью введения антироссийских санкций является защита международного права.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине.

Россия ввела контрсанкции и категорически отвергла подобные обвинения. Москва подчеркнула, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а Крым вошел в состав РФ после легитимного референдума, на котором 96,77% жителей проголосовали за присоединение к РФ.