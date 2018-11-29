Меркель объяснила смысл антироссийских санкций

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что целью введения Западом санкций против России является защита международного права. Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 29 ноября.

«Мы не налагаем на Россию санкции за санкции, вместо этого мы вводим санкции, чтобы четко указать, что страны, даже если их территориальная ситуация приближает их к России, имеют право на собственное развитие», — цитирует агентство немецкого лидера.

Меркель отметила, что принятые меры соответствует принципам международного права.

Помимо этого канцлер ФРГ добавила, что она поднимет вопрос о ситуации в Азовском море во время разговора с президентом России Владимиром Путиным во время предстоящего саммита G20 в Аргентине.

29 ноября в Евросоюзе заявили, что не собираются вводить новые санкции в отношении России на фоне ситуации в Керченском проливе. Более того, как стало известно «Известиям», европейское содружество готово оказать помощь в разрешении споров между Москвой и Киевом.