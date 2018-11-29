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Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Берлин в вопросе антироссийских санкций придерживается своих принципов.

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«Принципы?! У Европы?!! Какие?!», — написала Захарова в Facebook, сопроводив запись большим числом восклицательных знаков.

Она напомнила Меркель о прослушивании ее телефона спецслужбами США, за которым не последовало никаких шагов.

«Что было сделано канцлером «из принципа», какие санкции были приняты в отношении Вашингтона, чтобы «что-то» объяснить США? Сколько американских дипломатов выслано?», — поинтересовалась Захарова.

Она добавила, что депутат Верховной рады Надежда Савченко также была в «принципиальной позиции» Берлина, однако сейчас «смузи и фрэшами ее никто не отпаивает».

«Кто-нибудь в Берлине помнит #FreeSаvchenko? Список «принципов» можно продолжать до бесконечности», — добавила представитель МИДа. 

Ранее 29 ноября Меркель заявила, что целью введения Западом санкций против России является защита международного права.

«Мы вводим санкции, чтобы четко указать, что страны, даже если их территориальная ситуация приближает их к России, имеют право на собственное развитие», — сказала она.

Канцлер ФРГ также добавила, что она поднимет вопрос о ситуации в Азовском море во время разговора с президентом России Владимиром Путиным во время предстоящего саммита G20 в Аргентине.

29 ноября в Евросоюзе заявили, что не собираются вводить новые санкции в отношении России на фоне ситуации в Керченском проливе. Более того, как стало известно «Известиям», европейское содружество готово оказать помощь в разрешении споров между Москвой и Киевом.

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