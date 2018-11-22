МАГАТЭ призвало КНДР разрешить проверку на ядерных объектах

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)обратилось к КНДР с призывом разрешить ее экспертам проинспектировать ядерные объекты республики. Организация до сих пор фиксирует «некую» деятельность в районе реактора в Йонбене, заявил гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано.

Во время выступления в Вене он отметил, что без доступа на северокорейские ядерные объекты агентство не сможет выяснить характер и цель таких активностей. «В случае с реактором на легкой воде (в Йонбене. — Ред.) агентство также наблюдало действия, связанные с изготовлением компонентов реактора и возможной передачей этих компонентов в здание реактора», — приводит слова Амано CBC.

В этой связи он призвал северокорейские власти выполнить обязательства в рамках резолюций Совета Безопасности ООН и возобновить сотрудничество с МАГАТЭ. Амано пообещал, что агентство сыграет ведущую роль в обеспечении контроля и проверки ядерной программы КНДР, если имеющие к данному вопросу стороны заключат необходимое политическое соглашение.

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и Северной Кореи. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. В частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

С 18 по 20 сентября Пхеньяне состоялся третий в этом году межкорейский саммит. Руководители КНДР и Южной Кореи провели двусторонние переговоры и заключили всеобъемлющее соглашение. Так, стороны договорились вывести военных из демилитаризованой зоны, прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демаркационной линии. Кроме того, КНДР согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене.