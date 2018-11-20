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В КНДР уничтожили десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей

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Фото: REUTERS/The Defense Ministry/Yonhap
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Северокорейские власти взорвали десять охранных пунктов, расположенных на границе с Южной Кореей в демилитаризованной зоне. Ликвидация предусмотрена межкорейским соглашением по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

КНДР заблаговременно уведомила о предстоящих подрывах Республику Корея. Как сообщает 20 ноября «Газета.ру», стороны сохранили по одному посту, имеющему «историческую ценность».

Фотографии взрывов минобороны Северной Кореи опубликовало в соцсети Facebook.

16 ноября лидер КНДР Ким Чен Ын лично проконтролировал испытание нового оружия: тестирование прошло успешно и лидер государства похвалил ученых.

13 ноября президент США Дональд Трамп назвал фейковыми сообщения о том, что у КНДР есть несколько секретных ракетных баз.

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