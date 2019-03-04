NASA показало стыковку Crew Dragon с МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео стыковки космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon) производства американской компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС).

Ролик был опубликован в Twitter. Как видно на кадрах, аппарат причалил к стыковочному модулю Harmony в автоматическом режиме, используя международный адаптер IDA.

The first @Commercial_Crew mission arrived at the space station today when the @SpaceX #CrewDragon completed soft capture on the Harmony module at 5:51am ET. #LaunchAmerica https://t.co/Bgcgac0O50 pic.twitter.com/KfNFpHxpGx — Intl. Space Station (@Space_Station) March 3, 2019

Стыковка прошла 3 марта в 13:51 по московскому времени.

Корабль Crew Dragon в испытательном режиме был выведен на орбиту 2 марта в 10:59 мск ракетой-носителем Falcon 9. Запуск производился с мыса Канаверал в Калифорнии. Вскоре первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Это первый в истории полет пилотируемой версии частного корабля Dragon. Полет проходил в испытательном режиме, без экипажа. На борту корабля находился лишь манекен, названный Рипли в честь героини серии фильмов «Чужой». В случае успеха миссии компания Илона Маска планирует начать запуск астронавтов на орбиту уже летом. Это будет первый случай, когда частная компания отправит человека в космос.

Dragon-2 доставил на МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов. Во время пресс-конференции, состоявшейся после пуска, глава SpaceX Илон Маск выражал озабоченность процессом стыковки, так как подобная операция ни разу не проводилась. Свои опасения высказывали и в «Роскосмосе».

Crew Dragon, или Dragon 2, является усовершенствованной версией частного космического корабля многоразового использования Dragon компании SpaceX. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на МКС с возвращением на Землю.