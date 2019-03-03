На МКС сработал сигнал тревоги из-за корабля Crew Dragon

После стыковки американского космического корабля Crew Dragon (Dragon 2) с Международной космической станцией (МКС) в российском сегменте сработал сигнал тревоги. Трансляция переговоров экипажа велась на сайте NASA.

Космонавты доложили о ситуации на Землю. Предполагалось, что причиной срабатывания сигнализации мог стать отказ системы генерации кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда».

В Центре управления полетами в Хьюстоне после консультации с российскими коллегами сказали космонавтам считать сигнал тревоги ложным. Вероятно, сигнализация сработала из-за изменений в конфигурации станции, вызванных стыковкой Dragon 2, пишет «РИА Новости».

Утром 2 марта корабль вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9, запуск производился с мыса Канаверал в Калифорнии. На борту находится манекен Рипли, названный в честь героини серии фильмов «Чужой», а также 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

3 марта Dragon 2 успешно состыковался с МКС. Экипаж станции открыл люк корабля и взял пробы воздуха.

Crew Dragon, или Dragon 2, является усовершенствованной версией частного космического корабля многоразового использования Dragon компании SpaceX. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на МКС с возвращением на Землю.