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На МКС сработал сигнал тревоги из-за корабля Crew Dragon

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Фото: Global Look Press/Roscosmos
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После стыковки американского космического корабля Crew Dragon (Dragon 2) с Международной космической станцией (МКС) в российском сегменте сработал сигнал тревоги. Трансляция переговоров экипажа велась на сайте NASA.

Космонавты доложили о ситуации на Землю. Предполагалось, что причиной срабатывания сигнализации мог стать отказ системы генерации кислорода «Электрон-ВМ» в модуле «Звезда».

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В Центре управления полетами в Хьюстоне после консультации с российскими коллегами сказали космонавтам считать сигнал тревоги ложным. Вероятно, сигнализация сработала из-за изменений в конфигурации станции, вызванных стыковкой Dragon 2, пишет «РИА Новости».

Утром 2 марта корабль вывела на орбиту ракета-носитель Falcon 9, запуск производился с мыса Канаверал в Калифорнии. На борту находится манекен Рипли, названный в честь героини серии фильмов «Чужой», а также 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов.

3 марта Dragon 2 успешно состыковался с МКС. Экипаж станции открыл люк корабля и взял пробы воздуха.

Crew Dragon, или Dragon 2, является усовершенствованной версией частного космического корабля многоразового использования Dragon компании SpaceX. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на МКС с возвращением на Землю. 

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