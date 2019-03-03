Прямой эфир

Экипаж МКС взял пробы воздуха из корабля Crew Dragon

0
Фото: REUTERS/Thom Baur
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипаж Международной космической станции (МКС) открыл люк космического корабля Crew Dragon и взял из него пробы воздуха. Прямая трансляция с МКС ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в воскресенье, 3 марта.

Новая лунная гонка: кто станет мировым космическим лидером
Человечество повторит высадку на Луну в ближайшие 15-20 лет

Люк был открыт канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком в 16:07 мск. Перед этим канадец, а также россиянин Олег Кононенко и американка Энн МакКлейн надели специальные маски для того, чтобы обезопасить себя от вредных частиц, которые могут находиться на корабле. Позже космонавты взяли пробы воздуха из Crew Dragon.

Ранее в этот же день основатель и гендиректор компании SpaceX Илон Маск на русском языке ответил на поздравления из России с успешной стыковкой Crew Dragon к МКС.

Корабль успешно состыковался с Международной космической станцией 3 марта. Он был выведен на орбиту в испытательном режиме 2 марта в 10:59 мск ракетой-носителем Falcon 9. Запуск производился с мыса Канаверал в штате Флорида.

Crew Dragon, или Dragon 2, является усовершенствованной версией частного космического корабля многоразового использования Dragon компании SpaceX. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на МКС с возвращением на Землю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Маск показал запуск Dragon 2 и видео из кабины корабля
Маск поблагодарил Трампа после запуска Crew Dragon к МКС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017