Более 10 человек погибли в результате торнадо в США

Не менее 10 человек погибли в результате торнадо в округе Ли в американском штате Алабама. Об этом сообщил местный телеканал WSFA со ссылкой на правоохранительные органы.

This is what Lee Road 100 looks like just outside of Beauregard. Incredible destruction from this #tornado @spann pic.twitter.com/EE91ONjTbm — Scott Fillmer (@scottfillmer) 3 марта 2019 г.

Шериф рассказал, что люди погибли после по крайней мере двух торнадо днем в воскресенье, 3 марта, однако не сообщил никаких подробностей о местах или обстоятельствах смерти. Телеканал отметил, что в общине Борегар среди погибших есть восьмилетняя девочка. О смерти ребенка рассказали ее родственники.

В штате всё еще сохраняется штормовое предупреждение. В результате торнадо без электричества остались более 10 тыс. человек. Отмечается, что в общине Борегар уже началась оценка ущерба и повреждений после стихийного бедствия.

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