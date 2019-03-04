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Более 10 человек погибли в результате торнадо в США

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Фото: twitter.com/scottfillmer
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Не менее 10 человек погибли в результате торнадо в округе Ли в американском штате Алабама. Об этом сообщил местный телеканал WSFA со ссылкой на правоохранительные органы.

Шериф рассказал, что люди погибли после по крайней мере двух торнадо днем в воскресенье, 3 марта, однако не сообщил никаких подробностей о местах или обстоятельствах смерти. Телеканал отметил, что в общине Борегар среди погибших есть восьмилетняя девочка. О смерти ребенка рассказали ее родственники.

В штате всё еще сохраняется штормовое предупреждение. В результате торнадо без электричества остались более 10 тыс. человек. Отмечается, что в общине Борегар уже началась оценка ущерба и повреждений после стихийного бедствия.

Московским автомобилистам рекомендовали пользоваться общественным транспортом в начале наступившей недели из-за гололедицы и метели. Высота снежного покрова в Москве к утру понедельника может увеличиться до 5 см. Днем ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса.

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