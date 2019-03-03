Москвичам пообещали тепло на Восьмое марта

8 и 9 марта температура в столице будет выше климатической нормы. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По словам Варакина, ночные температуры будут слабоотрицательными — от минус 2 до минус 5. Днем столбики термометров поднимутся выше нулевой отметки и будет ощущаться приближение весны, передает ТАСС.

Специалист подчеркнул, что для Москвы по климату март скорее зимний месяц. Однако в этом году он будет теплее, чем в прошлом, несмотря на заморозки и снегопады в первые дни.

Ранее 3 марта синоптики сообщили, что в этом году мартовские морозы в столице оказались крепче февральских на 0,5 градуса — в последний зимний месяц самая низкая температура составила минус 11,6 градуса, а утром 2 марта зафиксированы показатели минус 12,1 градуса.