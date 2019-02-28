Весна в Москве начнется с оттепели

Весна в Москве начнется с продолжения оттепели. Такой прогноз в беседе c «Известиями» дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Первая половина марта по своему характеру будет напоминать февраль. Погода будет неустойчивая, с частыми вторжениями циклонов и с резкими скачками температуры и атмосферного давления», — сказал синоптик.

По его словам, неустойчивая погода означает, что днем 1 марта в Москве будет 0 градусов, а уже ночью 2 марта 10 градусов мороза. «3 марта ночью будет 11 градусов мороза, а 4 марта днем будет -2, а днем 5 марта +2. Вот что значит резкоменяющаяся и неустойчивая погода», — подчеркнул Леус.

При этом он подчеркнул, что говорить о том какой будет весна в целом, пока рано.

«В метеорологии метод компенсации не работает. Теплая зима не обещает холодную весну, точно также как теплая зима не обещает холодно весну», — заключил синоптик.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в первые весенние выходные, 2 и 3 марта, в Москву вернутся январские морозы.