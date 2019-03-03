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Немецкий политик сравнил Крым с Берлином 1990-х годов

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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
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Глава фракции партии «Левые» в парламенте города Квакенбрюк в Германии Андреас Маурер сравнил Крым с Берлином 1990-х годов из-за масштабного преобразования инфраструктуры полуострова.

Политик отметил, что за последние пять лет облик региона заметно поменялся, и удивился темпам строительства.

«Тогда в Берлине везде стояли строительные краны, шли большие работы по строительству дорог, мостов. Шло колоссальное преобразование инфраструктуры. <…> Везде идут очень обширные работы», — цитирует его «РИА Новости».

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3 марта Маурер находится в Крыму, где прорабатывает будущий визит крупной немецкой делегации на полуостров.

Ранее в этот день немецкий политик отметил, что западные страны всё реже поднимают вопрос о статусе региона, так как понимают необратимость процесса его интеграции в состав России.

Таким положением дел недоволен Киев, который регулярно пытается устроить провокации у российских границ.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Несмотря на это, Украина до сих пор считает Крым своей территорией, «назначает» на полуострове своих представителей и угрожает военной силой.

Так, в феврале украинские десантники при участии военных самолетов и вертолетов провели тактические учения с применением боевого оружия на побережье Азовского моря. 1 марта глава украинского МИДа Павел Климкин предложил построить военные центры вдоль всего побережья Украины.

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