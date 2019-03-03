Мэр украинского города пришел на акцию протеста против себя

Мэр украинского города Олевска (Житомирская область) Олег Омельчук принял участие в протестной акции против самого себя. Антикоррупционный рейд «Стоп коррупция» прошел 1 марта, пишет портал «Стопкор».

По данным издания, градоначальник не только присутствовал на демонстрации, но и держал агитационный плакат прямо под стенами городского совета с надписью: «Мэр с приспешниками ущемляет права общества».

В отношении Омельчука возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за кражу бюджетных средств и земельные хищения.

Ранее в марте президент Украины Петр Порошенко заявил, что его «задолбали» коррупционеры и политиканы, причастные к уничтожению армии.