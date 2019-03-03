Ляшко собрался выступить на «Евровидении» от Украины

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в шутку согласился представлять страну на песенном конкурсе «Евровидение», от которого Киев отказался из-за несогласия кандидатов национального отбора с условиями Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

В эфире ток-шоу «Противостояние» на телеканале NewsOne 1 марта политик под аплодисменты исполнил «Пісню про рушник» и «Журавли». На предложение ведущей программы поехать на «Евровидение» от Украины Ляшко ответил: «Вместе с вами после президентских выборов».

На фоне скандала при выборе участника песенного конкурса от Украины кандидат в президенты раскритиковал работу НОТУ, предложив уволить главу правления компании Зураба Аласанию.

«Украина — уникальная страна, украинский язык, украинская песня, уникальный песенный талант, а наша страна не посылает таланты, потому что дебилы, которые не могут выбрать победителя», — выругался Ляшко.

В ходе национального отбора представителя Украины на «Евровидении» победила певица Maruv. Однако впоследствии певица отказалась представлять страну из-за условий предложенного ей НОТУ договора и нежелания «превращать свое пребывание на конкурсе в прoмoaкции политиков».

Позднее свои кандидатуры сняли и другие участники отбора — группы Freedom-jazz girls band и Kazka. В результате 27 февраля Украина отказалась от участия в конкурсе в «условиях чрезмерной пoлитизaции национального отбора».

Олег Ляшко является кандидатом в президенты Украины от Радикальной партии. Среди его соперников за кресло главы государства — действующий лидер Петр Порошенко, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая.