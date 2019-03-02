Прямой эфир

Украинская певица Maruv получила награду «Прорыв года» в России

0
Фото: Global Look Press/Serg Glovny
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская певица и победительница национального отбора на «Евровидение-2019» Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, получила награду «Прорыв года» в России по версии премии ZD AWARDS-2018.

Как пишет «Московский комсомолец», Корсун поблагодарила организаторов, однако сообщила, что не сможет приехать и лично забрать награду.

Ранее на Украине разгорелся скандал при отборе участников для «Евровидения-2019». Первое место заняла певица Mаruv, но она отказалась представлять страну, потому что не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в прoмoaкции политиков» и отменять свои выступления в России.

Позже от участия отказались группы Freedom-jazz girls band и Kazka. 27 февраля, стало известно, что Украина не будет участвовать в «Евровидение-2019».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведчук назвал «хищническим национализмом» недопуск Maruv на «Евровидение»
Организаторы прокомментировали отказ Maruv участвовать в «Евровидении»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017