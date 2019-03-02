Украинская певица и победительница национального отбора на «Евровидение-2019» Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, получила награду «Прорыв года» в России по версии премии ZD AWARDS-2018.

Как пишет «Московский комсомолец», Корсун поблагодарила организаторов, однако сообщила, что не сможет приехать и лично забрать награду.

Ранее на Украине разгорелся скандал при отборе участников для «Евровидения-2019». Первое место заняла певица Mаruv, но она отказалась представлять страну, потому что не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в прoмoaкции политиков» и отменять свои выступления в России.

Позже от участия отказались группы Freedom-jazz girls band и Kazka. 27 февраля, стало известно, что Украина не будет участвовать в «Евровидение-2019».