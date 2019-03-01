Верка Сердючка заявила об отказе участвовать в «Евровидении» даже за $100 тыс.

Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, заявил, что не согласился бы участвовать в национальном отборе «Евровидения», даже если бы ему предложили $100 тыс.

Ранее Данилко заявлял, что в случае отказа всех участников «достанет свои старые доспехи, начистит звезду и поедет спасать» Украину. Верка Сердючка принимала участие в «Евровидении-2007» и принесла Киеву второе место.

«Во-первых, я не буду этого делать (участвовать в нацотборе. — Ред.). И эта сумма ($100 тыс.) вообще меня не устраивает. Она очень маленькая для этой нервотрепки. Это не стоит того», — заявил артист в интервью украинскому интернет-изданию «Вести».

В среду, 27 февраля, стало известно, что Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Все исполнители, которые должны были представлять страну на конкурсе, отказались от этого.

Ранее на Украине разгорелся скандал при отборе участников для «Евровидения-2019». Первое место заняла певица Maruv, но она отказалась представлять страну, потому что не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в прoмoaкции политиков» и отменять свои выступления в России. Позже от участия отказались группы Freedom-jazz girls band и Kazka.