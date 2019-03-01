Прямой эфир

Верка Сердючка заявила об отказе участвовать в «Евровидении» даже за $100 тыс.

0
Фото: Global Look Press/Serg Glovny/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, заявил, что не согласился бы участвовать в национальном отборе «Евровидения», даже если бы ему предложили $100 тыс.

Слова — народные: почему Украина вынуждена отказаться от «Евровидения»
Победители отбора не стали смешивать искусство и политику

Ранее Данилко заявлял, что в случае отказа всех участников «достанет свои старые доспехи, начистит звезду и поедет спасать» Украину. Верка Сердючка принимала участие в «Евровидении-2007» и принесла Киеву второе место.

«Во-первых, я не буду этого делать (участвовать в нацотборе. — Ред.). И эта сумма ($100 тыс.) вообще меня не устраивает. Она очень маленькая для этой нервотрепки. Это не стоит того», — заявил артист в интервью украинскому интернет-изданию «Вести».

В среду, 27 февраля, стало известно, что Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Все исполнители, которые должны были представлять страну на конкурсе, отказались от этого.

Ранее на Украине разгорелся скандал при отборе участников для «Евровидения-2019». Первое место заняла певица Maruv, но она отказалась представлять страну, потому что не хотела «превращать свое пребывание на конкурсе в прoмoaкции политиков» и отменять свои выступления в России. Позже от участия отказались группы Freedom-jazz girls band и Kazka.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украине предрекли участие в «Славянском базаре» вместо «Евровидения»
На Украине заявили об угрозе штрафа за отказ от «Евровидения»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017