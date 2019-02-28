Прямой эфир
Сюжет:

Украине предрекли участие в «Славянском базаре» вместо «Евровидения»

0
Фото: РИА Новости/Андрей Александров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Алексей Гончаренко заявил в четверг, 28 февраля, что сожалеет о пропуске страной «Евровидения-2019». По мнению политика, украинцы «наступили на горло собственной песне». Он предупредил в эфире телеканала «112 Украина», что если Украина не хочет принимать участие в этом международном музыкальном конкурсе, то будет петь на фестивале искусств «Славянский базар» в Белоруссии.

Слова — народные: почему Украина вынуждена отказаться от «Евровидения»
Победители отбора не стали смешивать искусство и политику

«Если мы не хотим петь на «Евровидении», то будем петь на «Славянском базаре», — цитирует политика «Федеральное агентство новостей».

Он напомнил, что для участия в конкурсе страна оплатила взнос в 19 млн гривен (более $700 тыс.), однако «эти деньги выбросили в мусор».

Гончаренко сравнил ситуацию с выстрелом в ногу. Он также призвал наказать организаторов национального отбора. По мнению депутата, именно они виновны в произошедшем скандале.

На национальном отборе победила певица Maruv, однако украинские власти узнали о ее гастролях в России. Ей предложили контракт на жестких условиях, после чего артистка заявила о давлении на нее.

25 февраля стало известно, что на «Евровидение» Maruv не поедет, так как отказалась подписать контракт. От участия в конкурсе также отказались другие лидеры национального отбора — Kazka и Freedom-jazz girls band.

27 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила, что в этом году страна пропустит «Евровидение». Член правления НОТУ Александра Кoльцoва не исключила, что Киеву придется заплатить штраф из-за отказа участвовать в конкурсе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы Лазарева
На Украине заявили об угрозе штрафа за отказ от «Евровидения»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017