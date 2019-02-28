Украине предрекли участие в «Славянском базаре» вместо «Евровидения»

Замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Алексей Гончаренко заявил в четверг, 28 февраля, что сожалеет о пропуске страной «Евровидения-2019». По мнению политика, украинцы «наступили на горло собственной песне». Он предупредил в эфире телеканала «112 Украина», что если Украина не хочет принимать участие в этом международном музыкальном конкурсе, то будет петь на фестивале искусств «Славянский базар» в Белоруссии.

«Если мы не хотим петь на «Евровидении», то будем петь на «Славянском базаре», — цитирует политика «Федеральное агентство новостей».

Он напомнил, что для участия в конкурсе страна оплатила взнос в 19 млн гривен (более $700 тыс.), однако «эти деньги выбросили в мусор».

Гончаренко сравнил ситуацию с выстрелом в ногу. Он также призвал наказать организаторов национального отбора. По мнению депутата, именно они виновны в произошедшем скандале.

На национальном отборе победила певица Maruv, однако украинские власти узнали о ее гастролях в России. Ей предложили контракт на жестких условиях, после чего артистка заявила о давлении на нее.

25 февраля стало известно, что на «Евровидение» Maruv не поедет, так как отказалась подписать контракт. От участия в конкурсе также отказались другие лидеры национального отбора — Kazka и Freedom-jazz girls band.

27 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила, что в этом году страна пропустит «Евровидение». Член правления НОТУ Александра Кoльцoва не исключила, что Киеву придется заплатить штраф из-за отказа участвовать в конкурсе.