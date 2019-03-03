Прямой эфир

Беглов пообещал увековечить память академика Жореса Алферова

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Память о нобелевском лауреате и общественном деятеле Жоресе Алферове будет увековечена в Санкт-Петербурге. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов.

По его словам, сейчас ведется подготовка к похоронам академика, сообщает ТАСС.

«Он очень надеялся на Россию»
Нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов ушел из жизни 2 марта в возрасте 88 лет

«Мы делаем все необходимое для того, чтобы проводить его в последний путь. Мы посоветуемся с родственниками, с семьей об увековечении его памяти, это будет обязательно сделано», — подчеркнул Беглов.

Глава города рассказал, что был знаком с Алферовым более 30 лет.

«Это был замечательный человек, настоящий ученый, он много чего сделал, много создал, и мы относимся к нему с большим теплом», — подчеркнул он.

Алферов скончался поздно вечером 1 марта от острой сердечно-легочной недостаточности. Ему было 88 лет. Его похоронят в Комарово (Ленинградская область) 5 марта.

Академик написал свыше 500 научных работ и создал более 50 изобретений. В 1991–2017 годах занимал должность вице-президента РАН. В 2000 году вместе с немецким физиком Гербертом Крёмером он стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике. ​С 1995 года он был депутатом всех созывов Государственной думы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Президент РАН назвал смерть Алферова потерей для всей мировой науки
Умер академик Жорес Алферов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017