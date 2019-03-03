Беглов пообещал увековечить память академика Жореса Алферова

Память о нобелевском лауреате и общественном деятеле Жоресе Алферове будет увековечена в Санкт-Петербурге. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов.

По его словам, сейчас ведется подготовка к похоронам академика, сообщает ТАСС.

«Мы делаем все необходимое для того, чтобы проводить его в последний путь. Мы посоветуемся с родственниками, с семьей об увековечении его памяти, это будет обязательно сделано», — подчеркнул Беглов.

Глава города рассказал, что был знаком с Алферовым более 30 лет.

«Это был замечательный человек, настоящий ученый, он много чего сделал, много создал, и мы относимся к нему с большим теплом», — подчеркнул он.

Алферов скончался поздно вечером 1 марта от острой сердечно-легочной недостаточности. Ему было 88 лет. Его похоронят в Комарово (Ленинградская область) 5 марта.

Академик написал свыше 500 научных работ и создал более 50 изобретений. В 1991–2017 годах занимал должность вице-президента РАН. В 2000 году вместе с немецким физиком Гербертом Крёмером он стал лауреатом Нобелевской премии за разработки в полупроводниковой технике. ​С 1995 года он был депутатом всех созывов Государственной думы.