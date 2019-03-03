Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX начал сближение с МКС

Новейший американский многоразовый космический корабль Crew Dragon (Dragon-2) компании SpaceX начал процесс сближения для стыковки с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в Twitter SpaceX в воскресенье, 3 марта.

«Dragon получил «добро» на сближение», — говорится в сообщении. На сайте компании ведется прямая трансляция из центра управления полетами и МКС.

По состоянию на 12:50 мск корабль находился на расстоянии менее 300 м от станции. Стыковка запланирована на 14:05 мск, а открытие люка корабля — на 16:30 мск.

Ожидается, что присоединение корабля к американскому модулю Harmony произойдет в автоматическом режиме. Для этого Crew Dragon кратковременно отдалится от станции и изменит свой курс. Во время стыковки четыре люка американского сегмента МКС будут закрыты из соображений безопасности. В случае ЧП экипаж МКС перейдет сперва в российский сегмент станции, а оттуда — на корабль «Союз МС-11».

Корабль Crew Dragon в испытательном режиме был выведен на орбиту 2 марта в 10:59 мск ракетой-носителем Falcon 9. Запуск производился с мыса Канаверал в Калифорнии. Вскоре первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Это первый в истории полет пилотируемой версии частного корабля Dragon. Полет проходит в испытательном режиме, без экипажа. На борту корабля находится лишь манекен, названный Рипли в честь героини серии фильмов «Чужой». Если миссия будет успешной, компания Илона Маска может начать запуск астронавтов на орбиту этим летом. Это будет первый случай, когда частная компания отправит человека в космос.

Dragon-2 везет на МКС 182 кг продовольствия, научного оборудования и материалов. Во время пресс-конференции, состоявшейся после пуска, глава SpaceX Илон Маск выразил озабоченность процессом стыковки, так как подобная операция ни разу не проводилась. Свои опасения высказывали и в «Роскосмосе».

Crew Dragon, или Dragon 2, является усовершенствованной версией частного космического корабля многоразового использования Dragon компании SpaceX. Аппарат разработан по заказу NASA и призван доставлять экипаж из семи человек на МКС с возвращением на Землю.