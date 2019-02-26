«Роскосмос» отправит семь космических кораблей на МКС до конца года

На 2019 год «Роскосмос» запланировал запуски на Международную космическую станцию (МКС) четырех пилотируемых кораблей «Союз-МС» и трех грузовых «Прогресс-МС». Об этом 26 февраля сообщается на сайте госкорпорации.

Ближайший запуск запланирован на 14 марта с космодрома Байконур. В экипаж корабля «Союз МС-12» войдут американские астронавты Кристина Кук и Ник Хейг, а также россиянин Алексей Овчинин. Длительность полета составит 203 дня.

Следующие запуски пилотируемых кораблей пройдут 6 июля, 22 августа и 25 сентября. «Грузовики» же запустят 4 апреля, 31 июля и 20 декабря.

16 февраля стало известно, что увеличение российского экипажа МКС с двух до трех космонавтов отложили как минимум до апреля 2020 года. Сообщалось, что это связано с переносом запуска многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на середину 2020 года. До этого планировалось, что состав экипажа будет увеличен к сентябрю 2019-го, напоминает «Газета.ру».