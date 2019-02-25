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«Роскосмос» дополнил свой сайт информацией о полете Гагарина

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Фото: Роскосмос/roscosmos.ru
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Список запусков космических аппаратов на сайте госкорпорации «Роскосмос» был дополнен информацией о полете первого космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года.

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«Именно в этот день простому русскому парню суждено было написать новую страницу в истории человечества. Мир, каким его знали многие поколения людей, стремительно уходил в прошлое, как и Земля в иллюминаторе космического корабля «Восток-1». Первый полет в космос, эти 108 минут, подарил «плоскому» миру настоящее третье измерение, изменил ход истории», — говорится в публикации на сайте «Роскосмоса».

Перечень запусков был дополнен после сообщений СМИ 25 февраля об отсутствии в списке информации о легендарном полете. Кроме того, в перечне отсутствуют сведения о других запусках космических кораблей «Восток», в том числе об экспедициях Германа Титова, Андрияна Николаева и Павла Поповича.

В пресс-службе госкорпорации ранее пояснили, что новый сайт «Роскосмоса» был запущен 25 ноября 2018 года и некоторые разделы ресурса до сих пор дополняются, так как для этого периодически требуется техническая доработка самого сайта.

«Разумеется, история запусков до марта 1963 года также будет дополнена и, конечно, в нее будут включены запуск первого спутника и первый полет Юрия Алексеевича Гагарина», —  приводит ТАСС комментарий представителя корпорации.

19 февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о запуске проекта, который позволит космическим туристам облететь Землю по маршруту Юрия Гагарина.

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